Интернет-магазин (движок на Ваш выбор)

Взялся человек за проект с ентузиазмом и напорством. Не уточнив ТЗ практически не задавая вопросы сделал на свой лад (абы сдать проект) 75% из которых 25% не вту степь. После чего каждую поправку и замечание начал расценивать как дополнительный функционал. Так как многие задачи, я так понял исполнителю стали не под силу, я начал искать компромис и предлагать упрощеные схемы реализации, соответсвенно это тянуло мелкие доработки по магазину. Но тут опять все воспринялось в штыки. После этого исполнитель не только начал вести себя не адвекватно, а еще оскарблять и угрожать. Настоятельно не рекомендую иметь дело с данным исполнителем. Либо заключать договор со строго писанными пунктами, иначе это грозит кучей не нужной работы и требованием оплаты за то что Вам не надо. 1 Как можно продать одно животное 2 раза? 2 Как можно не додуматься, что поля со звездочкой в форме заказа есть обязательны и требуют валидации? 3 Где вы видели, что бы корзина не очищалаять после оформления заказа? 4 В ТЗ было четко скзано, родители выбираютса из базы родителей. 5 Как Вы можете предлагать клиенту движок в котором что бы добавить статью нужно вписывать какие то команды 6 Я закрыл глаза на все недочеты и поросил доделать мелочи (там увеличиь кртинку, там убрать картинку, там поставить ссылку). А вы что тут накатали? 7 Вы профессиональный хам и бездарь, но не специалист. Я молчу про коряво натянутую (профессионално сделанную верстку) Человек сверстал на отлично как ее можно было не натянуть.