Интернет-магазин (движок на Ваш выбор)

$250
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Закрыт2 заявки487 просмотров

Есть верстка:

http://puhnastik.net

ТЗ:

Главная- модули вывода последних статей из блога, рекомендуемые товары, краткое описание раздела малыши, краткое описание раздела наши шиншилы (родители)

Малши - блог с картинками, картинки должны увеличиватся в лайт боксе при на жатии.

Родители - галерея, сбоку разделы по категориям. При нажатии на товар увеличиваетса картика.

Магазин - тут по картинке все видно

Карточка товара (http://puhnastik.net/product.html) - тут тоже все видно (в админке должно быть легко вибиратса родители )

Блог - тоже самое что и малыши

Контакты - тут все понятно

Оплата: Приват 24, Webmoney

Бюджет: 200-250 у.е.

14 лет назад
GreenPlanet
Олег 
66 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

butteff
Сергей 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$200
3 дня
Взялся человек за проект с ентузиазмом и напорством. Не уточнив ТЗ практически не задавая вопросы сделал на свой лад (абы сдать проект) 75% из которых 25% не вту степь. После чего каждую поправку и замечание начал расценивать как дополнительный функционал. Так как многие задачи, я так понял исполнителю стали не под силу, я начал искать компромис и предлагать упрощеные схемы реализации, соответсвенно это тянуло мелкие доработки по магазину. Но тут опять все воспринялось в штыки. После этого исполнитель не только начал вести себя не адвекватно, а еще оскарблять и угрожать. Настоятельно не рекомендую иметь дело с данным исполнителем. Либо заключать договор со строго писанными пунктами, иначе это грозит кучей не нужной работы и требованием оплаты за то что Вам не надо. 1 Как можно продать одно животное 2 раза? 2 Как можно не додуматься, что поля со звездочкой в форме заказа есть обязательны и требуют валидации? 3 Где вы видели, что бы корзина не очищалаять после оформления заказа? 4 В ТЗ было четко скзано, родители выбираютса из базы родителей. 5 Как Вы можете предлагать клиенту движок в котором что бы добавить статью нужно вписывать какие то команды 6 Я закрыл глаза на все недочеты и поросил доделать мелочи (там увеличиь кртинку, там убрать картинку, там поставить ссылку). А вы что тут накатали? 7 Вы профессиональный хам и бездарь, но не специалист. Я молчу про коряво натянутую (профессионално сделанную верстку) Человек сверстал на отлично как ее можно было не натянуть.
Было дано ТЗ, согласно которому сайт был сделан на 100%. Были выдвинуты куча требований, которых в тз не было (при том работа сложная, например, ограничить добавление в корзину больше одного товара, для этого мне пришлось изучить код модуля продукции и модуля с корзиной, потратил весь день. Подобных моментов много). Все равно сделал их по доброте душевной. Стали опять поступать требования. От которых я отказался, сославшись на то, что первоначально в тз их не было. При этом слушал постоянно много оскорблений в свой адрес. Ведут себя так, мол они платят, а я раб. Некомпетентные в вопросе совершенно люди. Скорее всего школьники. Не знают порядок ведения и сдачи работ. Они сначала рисуют макет, потом верстают, потом программируют, а потом с заказчиками решают вопросы, что переделать, а что нет. (то, что должно решаться на уровне макета) из-за этого выкатывали новые требования и переделки. Считаю, что такие люди - быдло, не компетентное в вопросе, не умеющие держать слов и не знающие совершенно ничего в той области, в которой работают. Короче, вот его ТЗ: http://www.weblancer.net/projects/299197.html Вот мой сайт: http://www.sil-design.ru/puhnastik/ По мимо ТЗ сделал еще и: 1. Добавление в корзину одного товара 1 раз (потратил день, перелопатив код двух модулей) 2. Простановку водяных знаков 3. Вывод случайного изображение шиншилл на главную из галереи и модуля продуктов 4. Верстку многих элементов, которых не было изначально. (корзину например) 5. Валидацию форм заказа и обратной связи. 6. Много мелких поправок, которые и не припомню (подвинь туда, сделай то, уменьшь это) Буду подавать на них в суд. ++++++++++++ Ответ к комментарию: >1 Как можно продать одно животное 2 раза? Никак. Покупатель тоже не идиот и два раза покупать не будет. И для этого не обязательно переделывать модуль с корзиной, если надо, надо сказать, написав это в тз ИЗНАЧАЛЬНО. Тогда я бы стал делать за другую цену. Один товар один раз в корзину = перелопатить код двух модулей и внести изменения. >Как Вы можете предлагать клиенту движок в котором что бы добавить статью нужно вписывать какие-то команды? Лолшто? Я сделал сайт на cms made simple, где статью может добавить любой умственно отсталый человек. >В ТЗ было четко скзано, родители выбираютса из базы родителей. В ТЗ сказано, что родители должны удобно выбираться из админки. А не из базы родителей. Не умеешь излагать мысли на бумаге - в школу. >6 Я закрыл глаза на все недочеты и поросил доделать мелочи (там увеличиь кртинку, там убрать картинку, там поставить ссылку). А вы что тут накатали? Валидация, программирование своих модулей и изменение кода существующего и убрать картинку - разные вещи. Я убрал картинку и не обломался, а делать крупный проект за 200 долларов, да ну нафиг. > Вы профессиональный хам и бездарь, но не специалист. Да, а еще я работал в трех крупных компаниях, имею многолетний опыт работы, а теперь предприниматель, наверное это потому что я бездарь.

Заявки фрилансеров

butteff
Сергей 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад

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