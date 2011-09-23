Магазин автозапчастей

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт3 заявки181 просмотр

Нужен Магазин авто запчастей на подобии http://tormoza.in.ua/catalog/

Основное требование функции выбора автозапчастей - фильтр как в примере.

Пример фильтра в личку. (без этого заявки не принимаются)

Прайс структура приложил.

14 лет назад
atk12
41 год
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров