Opencart. Настройка модуля Бонусные баллы

Есть магазин на Opencart 1.5.1.2. Нужно подправить модуль Бонусные баллы (reward points) в описании товара.

Стандартный вариант - можно присваивать товару только целые числа балов. То есть 1,2,3,4 и т.д.

Нужный вариант - приставание товару числа с десятыми. То есть 1.1, 1.9, 8.5.

Ну и конечно подсчет их в рамках стандартных функций Opencart.