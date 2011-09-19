Opencart. Настройка модуля Бонусные баллы

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт3 заявки404 просмотра

Есть магазин на Opencart 1.5.1.2. Нужно подправить модуль Бонусные баллы (reward points) в описании товара.

Стандартный вариант - можно присваивать товару только целые числа балов. То есть 1,2,3,4 и т.д.

Нужный вариант - приставание товару числа с десятыми. То есть 1.1, 1.9, 8.5.

Ну и конечно подсчет их в рамках стандартных функций Opencart.

Opencart
14 лет назад
Filik
51 год
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров