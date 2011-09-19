Необходимо сверстать и натянуть на движок основываясь на готовом дизайн-макете интернет-магазин. ТЗ и возможности магазина вышлю кандидатам на исполнение проекта. Гл. страница во вложении. Предоплата обсуждаема. Требования к исполнителю: ...
Opencart. Настройка модуля Бонусные баллы
Есть магазин на Opencart 1.5.1.2. Нужно подправить модуль Бонусные баллы (reward points) в описании товара.
Стандартный вариант - можно присваивать товару только целые числа балов. То есть 1,2,3,4 и т.д.
Нужный вариант - приставание товару числа с десятыми. То есть 1.1, 1.9, 8.5.
Ну и конечно подсчет их в рамках стандартных функций Opencart.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $500Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $1000
Создание интернет магазинаИнтернет-магазины30 заявокЗакрыт14 лет назад
- $150
Необходимо доделать интернет магазин. поменять структуру отображения товара.Интернет-магазины9 заявокЗакрыт14 лет назад
Задача перенести интернет-магазин с ShopScript Free на Bitrix, с сохранением всего каталога, товаров, покупателей и заказов. Вёрстка есть отдельно, в виде html файлов. Интересуют стоимость и сроки.Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходимо создать магазин по тематикам указанным www.rushindustries.com удобный приятный и чистый интэрфэйс, пример к чему следует стремится в итоге http://www.express.com/sale-43/control/show/80/index.catИнтернет-магазины2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходимо разработать дизайн и создать на его основе шаблон для интернет-магазина. Представление о том что должно получиться в итоге имеется. Оплата по договоренности.Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Функциональное ТЗ на автоматизацию Задача: разработка интернет-магазина (далее сайт) для реального магазина, интеграция интернет-магазина и внутренней системы учета (ВСУ) реального магазина (в магазине должно быть установлено готовое отраслевое решение от различных разработчиков типа 1С ...Интернет-магазины12 заявокЗакрыт14 лет назад
Значит, есть основной каталог товаров интернет-магазина. Есть дополнительный, выгружаемый с 1С. Задача: как их «совместить», синхронизировать или хотя бы перенести товары из дополнительного в основной? skype i-generation, icq 640299694Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Нужно настроить virtue mart .. после переноса при регистрации пользователя и потверждении в админке выдает ошибку ..Интернет-магазины1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $500
Необходимо создать систему для гидов. 1.Дизайн 2.Программирование 3.Верстка Тех рек в аттаче Срок не более 10 днейИнтернет-магазины8 заявокЗакрыт14 лет назад