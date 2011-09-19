Разработка медицинского магазина (prestashop)

Необходимо сверстать и натянуть на движок основываясь на готовом дизайн-макете интернет-магазин.

ТЗ и возможности магазина вышлю кандидатам на исполнение проекта. Гл. страница во вложении. Предоплата обсуждаема.

Требования к исполнителю:

- в данный момент быть свободным и реализовать текущий проект как можно быстрее.

- быть на связи с менеджером по Skype, Тел., ICQ.

- опыт работы с prestashop, так как разработка должна вестись именно на нем

Срок: 2 недели. Красный – 3.

Оплата: На расчетный счет, либо на карту. С ЭПЛ не работаем.

Условия оплаты: Готовность сайта за 2 недели – полная оплата. За 3 – 10000.