Создание интернет магазина
Разработка медицинского магазина (prestashop)
Необходимо сверстать и натянуть на движок основываясь на готовом дизайн-макете интернет-магазин.
ТЗ и возможности магазина вышлю кандидатам на исполнение проекта. Гл. страница во вложении. Предоплата обсуждаема.
Требования к исполнителю:
- в данный момент быть свободным и реализовать текущий проект как можно быстрее.
- быть на связи с менеджером по Skype, Тел., ICQ.
- опыт работы с prestashop, так как разработка должна вестись именно на нем
Срок: 2 недели. Красный – 3.
Оплата: На расчетный счет, либо на карту. С ЭПЛ не работаем.
Условия оплаты: Готовность сайта за 2 недели – полная оплата. За 3 – 10000.
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