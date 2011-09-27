Интернет-магазин

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Завершен7 заявок253 просмотра

Нужен толковый программист для создания интернет магащина.

дизайн есть.

верстка есть.

Подробности в аську 423117008

14 лет назад
vpromo
39 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

vinni-art
Анисимов 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов
14 лет назад
$150
1 день
Хороший специалист. Не задает лишних вопросов и оперативно исправляет все замечания.

Заявки фрилансеров

vinni-art
Анисимов 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов
14 лет назад