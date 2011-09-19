Разработка интернет-магазина

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Закрыт8 заявок225 просмотров

Интересует программная разработка интернет-магазина (верстка будет предоставлена). Краткое ТЗ в приложении.

Требования к исполнителю:

Ответственность

Выполнение работ в установленные сроки

Оперативное устранение ошибок

Стремление к инновациям

Ищем исполнителя для постоянного сотрудничества в дальнейшем.

В преимуществе рассмотрим заявки от вэб- студий и фрилансеров в г.Киеве.

Ждем ориентировочную стоимость подобных работ и сроки выподения.

14 лет назад
olya_uk
Ольга 
41 год
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров