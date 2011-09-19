Есть магазин на Opencart 1.5.1.2. Нужно подправить модуль Бонусные баллы (reward points) в описании товара. Стандартный вариант - можно присваивать товару только целые числа балов. То есть 1,2,3,4 и т.д. ...
Разработка интернет-магазина
Интересует программная разработка интернет-магазина (верстка будет предоставлена). Краткое ТЗ в приложении.
Требования к исполнителю:
Ответственность
Выполнение работ в установленные сроки
Оперативное устранение ошибок
Стремление к инновациям
Ищем исполнителя для постоянного сотрудничества в дальнейшем.
В преимуществе рассмотрим заявки от вэб- студий и фрилансеров в г.Киеве.
Ждем ориентировочную стоимость подобных работ и сроки выподения.
Заявки фрилансеров
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