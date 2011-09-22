Движок - vam shop, требуется пара исправлений

Имеется сайт want-it.ru

1 - установил на товар определенный атрибут, ну напр. цвет носков - белый, синий, черный

все установилось нормально, но теперь из админки я не могу снова зайти в раздел редактирования атрибутов, равно как и убрать его в принципе, т.к. для удаления атрибута требуется "отцепить" его от товаров

2 - сделать на шаблоне вывод товара как по основным категориям, пример -

- машины

- велосипеды

- мопеды

так и развернутые, напр.

- машины

легковые

грузовые

спортивные

- велосипеды

горные

городские