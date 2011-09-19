Подключить шаблон Интернет-магазина на Magento

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Закрыт2 заявки136 просмотров

Необходимо перевести, установить на хостинг, и настроить модули шаблона

http://livedemo00.template-help.com/magento_34850/

Также необходимо будет увеличить размер шрифта основного текста.

Необходимо знать сколько будет стоить эта базовая работа и в какой срок будет выполнена

Также в дальнейшем возможны доработки

Magento
14 лет назад
Mkostello
41 год
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров