Дизайн интерфейса/usability

Доброго времени суток

Для интернет магазина автозапчастей необходимо разработать максимально удобный интерфейс, проработать навигацию по страницам и процессы регистрации, поиска и приобретения товара.

Под удобством интерфейса понимается:

- «Грамотное» расположение элементом на экране, акцентирование на важных элементах страницы;

- Простой и интуитивно понятный для покупателя процесс регистрации/авторизации;

- Простой и интуитивно понятный для покупателя механизм поиска/приобретения товара;

- Навигация по каталогам интернет магазина, оформление элементов каталога.

Результат:

В конечном итоге исполнитель должен предоставить:

- макеты страниц с подробным описанием размещенных на них элементов;

- схемы перехода между страницами;

- схемы и подробное описание процессов регистрации/авторизации покупателя и поиска/ приобретения товара;

- описание/пояснение «почему сделать именно так, а не иначе». Пояснение в стиле «так все делают», «так положено» и «мне так нравится» - не принимаются, нужно конкретно написать в чем заключается преимущество того или иного примененного подхода.

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Дополнение:

Что касается дизайна (графического оформления) есть разработанный фирменный стиль, ресурс необходимо оформить в соответствии с ним.

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Всем спасибо. Исполнитель найден.

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Оплата:

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