Есть магазин на Opencart 1.5.1.2. Нужно подправить модуль Бонусные баллы (reward points) в описании товара. Стандартный вариант - можно присваивать товару только целые числа балов. То есть 1,2,3,4 и т.д. ...
Дизайн интерфейса/usability
Доброго времени суток
Для интернет магазина автозапчастей необходимо разработать максимально удобный интерфейс, проработать навигацию по страницам и процессы регистрации, поиска и приобретения товара.
Под удобством интерфейса понимается:
- «Грамотное» расположение элементом на экране, акцентирование на важных элементах страницы;
- Простой и интуитивно понятный для покупателя процесс регистрации/авторизации;
- Простой и интуитивно понятный для покупателя механизм поиска/приобретения товара;
- Навигация по каталогам интернет магазина, оформление элементов каталога.
Результат:
В конечном итоге исполнитель должен предоставить:
- макеты страниц с подробным описанием размещенных на них элементов;
- схемы перехода между страницами;
- схемы и подробное описание процессов регистрации/авторизации покупателя и поиска/ приобретения товара;
- описание/пояснение «почему сделать именно так, а не иначе». Пояснение в стиле «так все делают», «так положено» и «мне так нравится» - не принимаются, нужно конкретно написать в чем заключается преимущество того или иного примененного подхода.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Дополнение:
Что касается дизайна (графического оформления) есть разработанный фирменный стиль, ресурс необходимо оформить в соответствии с ним.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Всем спасибо. Исполнитель найден.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Оплата:
WebMoney
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $20Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Нужен Магазин авто запчастей на подобии http://tormoza.in.ua/catalog/ Основное требование функции выбора автозапчастей - фильтр как в примере. Пример фильтра в личку. (без этого заявки не принимаются) ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужен толковый программист для создания интернет магащина. дизайн есть. верстка есть. Подробности в аську 423117008Интернет-магазины1 исполнительЗавершен14 лет назад
Ищу специалиста по шопскрипт для дораотки интернет магазина. ТЗ кандидатам.Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Имеется сайт want-it.ru 1 - установил на товар определенный атрибут, ну напр. цвет носков - белый, синий, черный все установилось нормально, но теперь из админки я не могу снова зайти в ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Необходимо перевести, установить на хостинг, и настроить модули шаблона http://livedemo00.template-help.com/magento_34850/ Также необходимо будет увеличить размер шрифта основного текста. Необходимо знать сколько будет стоить эта базовая работа и в ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Интересует программная разработка интернет-магазина (верстка будет предоставлена). Краткое ТЗ в приложении. Требования к исполнителю: Ответственность Выполнение работ в установленные сроки Оперативное устранение ошибок Стремление к инновациям ...Интернет-магазины8 заявокЗакрыт14 лет назад
- $500
Необходимо сверстать и натянуть на движок основываясь на готовом дизайн-макете интернет-магазин. ТЗ и возможности магазина вышлю кандидатам на исполнение проекта. Гл. страница во вложении. Предоплата обсуждаема. Требования к исполнителю: ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $1000
Создание интернет магазинаИнтернет-магазины30 заявокЗакрыт14 лет назад
- $150
Необходимо доделать интернет магазин. поменять структуру отображения товара.Интернет-магазины9 заявокЗакрыт14 лет назад