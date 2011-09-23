Создание Интернет-магазина мелкой бытовой техники.

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт7 заявок298 просмотров

Требуется доработать установленную на хостинг стандартную версию PrestaShop 1.4.4.0 согласно ТЗ.

Подробное ТЗ вышлю подавшим заявку фрилансерам.

PrestaShop
14 лет назад
elmaar
Богдан 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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