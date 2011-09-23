Есть магазин на Opencart 1.5.1.2. Нужно подправить модуль Бонусные баллы (reward points) в описании товара. Стандартный вариант - можно присваивать товару только целые числа балов. То есть 1,2,3,4 и т.д. ...
Создание Интернет-магазина мелкой бытовой техники.
Требуется доработать установленную на хостинг стандартную версию PrestaShop 1.4.4.0 согласно ТЗ.
Подробное ТЗ вышлю подавшим заявку фрилансерам.
Заявки фрилансеров
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