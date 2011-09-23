Доработка Интернет-магазина

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Закрыт5 заявок180 просмотров

Необходимо доработать готовый модуль интернет магазина под Dle 9,2.Изначально модуль написан под 8,5.Открытый код и все файлы модуля имеются+инструкция с запросами в мускул.

Просьба указывать сроки и желаемую оплату услуг.

DLE
14 лет назад
iskandewer
Александр 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров