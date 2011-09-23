Верстка PSD интернет-магазина

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт7 заявок314 просмотров

Есть работа по созданию интернет магазина. На Shop-Script.

14 лет назад
yashka65
59 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Доработка Интернет-магазина

    Необходимо доработать готовый модуль интернет магазина под Dle 9,2.Изначально модуль написан под 8,5.Открытый код и все файлы модуля имеются+инструкция с запросами в мускул. Просьба указывать сроки и желаемую оплату услуг.

    DLE
    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Интернет-магазин (движок на Ваш выбор)

    $250

    Есть верстка: http://puhnastik.net ТЗ: Главная- модули вывода последних статей из блога, рекомендуемые товары, краткое описание раздела малыши, краткое описание раздела наши шиншилы (родители) Малши - блог с картинками, ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн интерфейса/usability

    $200

    Доброго времени суток Для интернет магазина автозапчастей необходимо разработать максимально удобный интерфейс, проработать навигацию по страницам и процессы регистрации, поиска и приобретения товара. Под удобством интерфейса понимается: - ...

    Интернет-магазины7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Магазин автозапчастей

    $100

    Нужен Магазин авто запчастей на подобии http://tormoza.in.ua/catalog/ Основное требование функции выбора автозапчастей - фильтр как в примере. Пример фильтра в личку. (без этого заявки не принимаются) ...

    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Интернет-магазин

    Нужен толковый программист для создания интернет магащина. дизайн есть. верстка есть. Подробности в аську 423117008

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Подключить шаблон Интернет-магазина на Magento

    Необходимо перевести, установить на хостинг, и настроить модули шаблона http://livedemo00.template-help.com/magento_34850/ Также необходимо будет увеличить размер шрифта основного текста. Необходимо знать сколько будет стоить эта базовая работа и в ...

    Magento
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка интернет-магазина

    Интересует программная разработка интернет-магазина (верстка будет предоставлена). Краткое ТЗ в приложении. Требования к исполнителю: Ответственность Выполнение работ в установленные сроки Оперативное устранение ошибок Стремление к инновациям ...

    Интернет-магазины8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад