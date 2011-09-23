Требуется внедрить в имеющийся сайт, систему управления(CMS)+интернет-магазин. Все с минимальными трудовыми и финансовыми затратами. При этом должен сохраняться адрес любой существующей страницы. Редирект не ...
Нужен скрипт инет-магазина
Нужен рабочий скрипт интернет магазина, понимаю что на таких сайтах как http://www.woweb.ru их полно но ещё больше там мусора, который долга разгребать.
Вот приблизительный набор функций:
Разбиение на разделы с подразделами.
Обзор всех товаров в алфавитном порядке.
Обзор товаров по категориям.
Форма поиска товаров.
Краткое и подробное описание каждого товара с ценой и фотографиями.
Возможность добавлять товар в корзину покупок.
Регистрация пользователей. Изменение своей контактной информации пользователями, возможность добавлять пользователям новые адреса для доставки товара, просмотр пользователями информации о своих сделанных ранее заказах.
Автоматическая отправка пользователю его забытого пароля.
Форма оформления заказа: автоматически подсчитывается стоимость всех товаров, положенных в корзину, , покупатель выбирает способ оплаты и отправляет заказ, заказ заносится в базу данных и дублируется на Email заказчика и администратора.
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