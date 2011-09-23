Нужен скрипт инет-магазина

Нужен рабочий скрипт интернет магазина, понимаю что на таких сайтах как http://www.woweb.ru их полно но ещё больше там мусора, который долга разгребать.

Вот приблизительный набор функций:

Разбиение на разделы с подразделами.

Обзор всех товаров в алфавитном порядке.

Обзор товаров по категориям.

Форма поиска товаров.

Краткое и подробное описание каждого товара с ценой и фотографиями.

Возможность добавлять товар в корзину покупок.

Регистрация пользователей. Изменение своей контактной информации пользователями, возможность добавлять пользователям новые адреса для доставки товара, просмотр пользователями информации о своих сделанных ранее заказах.

Автоматическая отправка пользователю его забытого пароля.

Форма оформления заказа: автоматически подсчитывается стоимость всех товаров, положенных в корзину, , покупатель выбирает способ оплаты и отправляет заказ, заказ заносится в базу данных и дублируется на Email заказчика и администратора.