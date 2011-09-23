Есть работа по созданию интернет магазина. На Shop-Script.
Требуется помощник для реконструкции сайта.
Требуется внедрить в имеющийся сайт, систему управления(CMS)+интернет-магазин.
Все с минимальными трудовыми и финансовыми затратами.
При этом должен сохраняться адрес любой существующей страницы.
Редирект не предлагать, не устраивает по многим факторам.
Как вариант рассматриваем Drupal.
Есть готовые стабильные сборки на Drupal? Пишите.
Есть другие варианты? Смело предлагаете.
САМОЕ ГЛАВНОЕ СОХРАНИТЬ АДРЕСА ВСЕХ СТРАНИЦ И СРАЗУ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ CMS, НЕ ТРАТИТЬ ВРЕМЯ НА ПОИСКИ И НАПИСАНИЕ МОДУЛЕЙ И ПРОЧЕЕ, А НАЧАТЬ ПЕРЕНОСИТЬ КОНТЕНТ И ТОВАР, ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЮСЬ С СОХРАНЕНИЕМ ВСЕХ СТРАНИЧНЫХ АДРЕСОВ.
НУ И СКОРОСТЬ ЗАГРУЗКИ СТРАНИЦ И НАГРУЗКА НА СЕРВЕР ДОЛЖНА БЫТЬ МИНИМАЛЬНОЙ.
ТОВАРА ОЧЕНЬ МНОГО.
ТЗ как такового нет, в принципе тут и так все понятно. Будем составлять вместе с выбранным кандидатом.
За более подробной информацией в личку.
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Требования к кандидатам:
- Проживание в Санкт-Петербурге, но возможны и исключения.
- Наличие портфолио, отзывов и готовых проектов в данной сфере.
- Четкое представление при общении поставленной задачи, все без лишних вопросов.
- Активность
- Ответственность
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