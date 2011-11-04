Есть работа по созданию интернет магазина. На Shop-Script.
Требуется сделать интернет-магазин (верстка есть)
Требуется сделать интернет-магазин:
1) Работать должен как http://www.royalcosmetic.ru/
2) Макеты уже сверстаны:
http://www.narcissus.ru/index.html
http://www.narcissus.ru/news.html
http://www.narcissus.ru/index_vn.html
http://www.narcissus.ru/catalog.html
http://www.narcissus.ru/item.html
3) Биллинг - обязательно (яды, вмр, пластиковые карточки).
Жду ваших предложений.
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