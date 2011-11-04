Требуется сделать интернет-магазин (верстка есть)

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Завершен12 заявок355 просмотров

Требуется сделать интернет-магазин:

1) Работать должен как http://www.royalcosmetic.ru/

2) Макеты уже сверстаны:

http://www.narcissus.ru/index.html

http://www.narcissus.ru/news.html

http://www.narcissus.ru/index_vn.html

http://www.narcissus.ru/catalog.html

http://www.narcissus.ru/item.html

3) Биллинг - обязательно (яды, вмр, пластиковые карточки).

Жду ваших предложений.

14 лет назад
siteprojects
Михаил 
41 год
18 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

sersevit
Сергей 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$500
4 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Михаил великолепный заказчик. Безукоризненно вежлив, очень четкое ТЗ и список правок. Быстро, четко, без воды. Оплата своевременна и в полном объеме. Очень хорошо прослеживается, что Михаил опытный специалист, который всегда знает что хочет. Всем рекомендую работать с ним. Не пожалеете.

Заявки фрилансеров

sersevit
Сергей 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад