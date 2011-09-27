Prestashop адаптировать шаблон с TM

1) Разобраться с ошибками при просмотре товара и добавления в корзину. И в

целом отладить шаблон.

2) Разобраться с доставкой, при оформлении заказа. Отладить процесс

оформления заказа товара. Чтобы все было ок.

3) Прикрутить модули Loginza (авторизация), комментарии Вконтакте, Кнопка

Мне нравится. (купленные модули)

4) Подкорректировать шрифты.

5) Настроить livezilla месенджер

6) Горизонтальное меню подкорректировать.

7) Вывести на главную страницу Товары с ценой и кнопками Подробней, В

корзину и Купить сразу

8) Скорректировать размер карточек товара на главной

9) Разместить вход в личный кабинет в топе, разместить корзину в топе (в

самом верху)

Просьба публиковать или писать в личку стоимость работ и сроки