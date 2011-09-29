нужно переделать магазин smilek.com.ua из системы укоз на другую цмс (ос комерц, вамшоп, джумла)
Интернет-магазин под ключ. Дизайн предоставляется.
Задача - качественно собрать на надежном движке интернет-магазин "под ключ" (без наполнения).
Предоставляется дизайн в PSD. Тема сайта - спортивные товары.
Функционал и модули:
1. Интеграция товарных остатков с 1С в режиме реального времени.
2. Оплата товаров: Робокасса + Яндекс.Деньги напрямую + WebMoney напрямую + PayPal + Сбербенк (вывод и отправка на почту квитанции с заполненными реквизитами и ценой).
3. Поиск по каталогу по заданным критериям (категория, товарная группа, ценовой диапазон, торговая марка, год коллекции).
4. Блок похожие товары.
5. В каждой категории свои индивидуальные характеристики товара, которые выбираются галочками в админке при добавлении товара. Соответственно у лыж - одни характеристики, у тренажеров - другие, и т.п.
Категории:
Бег
Беговые лыжи
Горные лыжи
Тренажеры
Одежда
Велосипеды
Сноуборды
Коньки и хоккей
Детские товары
Питание для спортсменов
6. Карта сайта для людей.
7. Активная авто-обновляемая (при каждом добавлении товара) карта сайта для поисковых систем.
8. Новости. Акции и скидки. Текстовые страницы.
9. ЧПУ, управление мета-тегами
10. Интеграция товаров с Яндекс.Маркет.
11. Установка, настройка, тестирование на сервере.
Способ оплаты: внутренний счет Weblancer, Яндекс.Деньги, WMR.
От Вас:
- название движка
- что будет выполнено из пункта 2
- Ваша цена
- время выполнения (до 10 дней)
- ссылка на портфолио
Возможно наполнение интернет-магазина за отдельную плату.
С исполнителем сотрудничество будет продолжено по другим проектам.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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