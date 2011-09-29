Интернет-магазин под ключ. Дизайн предоставляется.

Задача - качественно собрать на надежном движке интернет-магазин "под ключ" (без наполнения).

Предоставляется дизайн в PSD. Тема сайта - спортивные товары.

Функционал и модули:

1. Интеграция товарных остатков с 1С в режиме реального времени.

2. Оплата товаров: Робокасса + Яндекс.Деньги напрямую + WebMoney напрямую + PayPal + Сбербенк (вывод и отправка на почту квитанции с заполненными реквизитами и ценой).

3. Поиск по каталогу по заданным критериям (категория, товарная группа, ценовой диапазон, торговая марка, год коллекции).

4. Блок похожие товары.

5. В каждой категории свои индивидуальные характеристики товара, которые выбираются галочками в админке при добавлении товара. Соответственно у лыж - одни характеристики, у тренажеров - другие, и т.п.

Категории:

Бег

Беговые лыжи

Горные лыжи

Тренажеры

Одежда

Велосипеды

Сноуборды

Коньки и хоккей

Детские товары

Питание для спортсменов

6. Карта сайта для людей.

7. Активная авто-обновляемая (при каждом добавлении товара) карта сайта для поисковых систем.

8. Новости. Акции и скидки. Текстовые страницы.

9. ЧПУ, управление мета-тегами

10. Интеграция товаров с Яндекс.Маркет.

11. Установка, настройка, тестирование на сервере.

Способ оплаты: внутренний счет Weblancer, Яндекс.Деньги, WMR.

От Вас:

- название движка

- что будет выполнено из пункта 2

- Ваша цена

- время выполнения (до 10 дней)

- ссылка на портфолио

Возможно наполнение интернет-магазина за отдельную плату.

С исполнителем сотрудничество будет продолжено по другим проектам.