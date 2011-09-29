нужно переделать магазин smilek.com.ua из системы укоз на другую цмс (ос комерц, вамшоп, джумла)
Создание интернет-магазина
Необходимо поднять движок интернет магазина. Сам движок может быть любой основное требование - это удобство в обращении.
Дизайн разрабатывать не нужно, вполне достаточно будет шаблона.
внешний вид шаблона должен быть строгим и универсальным, например http://www.joomla-temp.ru/internet-magaziny/13-internet-magaziny/117-ja-mesolite.html (если удастся поднять и настроить данный шаблон то большего и не надо).
Пользовательский интерфейс должен быть на русском языке. Панель администратора тоже желательно на русском но не критично можно и на английском.
Работа и оплата будет проходить поэтапно:
1. подбор шаблона установка на удобном для вас хостинге (оплата по выполнению)
2. Перевод пользовательского интерфейса на русский язык (предоплата)
3. Проверка работоспособности сопутствующие доработки (метод оплаты по договоренности)
4. Перенос интернет магазина на мой хост (оплата по выполнению)
В предложении указать:
1. Предлагаемый движок
2. Сроки
3. Цену (общую и по каждому из этапов)
Портфолио обязательно.
Расчет будем проводить используя электронные платежные системы
Яндекс деньги - без комиссии
WM - за вычетом комиссии терминала
Заявки фрилансеров
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