Разработать интернет-магазин.

Анна- очень порядочный человек, ответственный заказчик, всегда положительно настроена и готова к диалогу. Мне нравится то, что получилось в результате нашего сотрудничества. Я довольна результатом и желаю вам, Анна всего самого доброго! Вам и вашему новому сайту.