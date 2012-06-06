Необходима раскрутка и продвижение сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт14 заявок206 просмотров

Собственно сайт: qprint.com.ua

Задача: попасть в ТОП Яндекса по трем позициям (листовки, флаера, визитки). Регион - крупные украинские города .

13 лет назад
resnansky
38 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров