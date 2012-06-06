Нужно продвижение киносайта

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт6 заявок144 просмотра

Нуждаюсь в продвижении киносайта http://kinoberloga.ru/ контент уникальный фильмов еще мало но наполняется каждый день.Фильмы только новые.Что нужно.Нужна оптимизация внутриния и внешния ну и продвижение в поисковиках по НЧ.

13 лет назад
NikitaSeo
Никита 
28 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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