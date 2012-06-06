Есть сайт, проводилась его оптимизация своими силами. Получалось неплохо, были хорошие позиции, но после последних нововведений гугла позиции серьезно упали. Нужен человек, который сможет грамотно проанализировать ситуацию и составить для нас план дальнейших действий, проконсультировать ...
Нужно продвижение киносайта
Нуждаюсь в продвижении киносайта http://kinoberloga.ru/ контент уникальный фильмов еще мало но наполняется каждый день.Фильмы только новые.Что нужно.Нужна оптимизация внутриния и внешния ну и продвижение в поисковиках по НЧ.
Заявки фрилансеров
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