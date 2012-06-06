Нужна помощь в продвижении сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт12 заявок215 просмотров

Есть сайт, проводилась его оптимизация своими силами. Получалось неплохо, были хорошие позиции, но после последних нововведений гугла позиции серьезно упали. Нужен человек, который сможет грамотно проанализировать ситуацию и составить для нас план дальнейших действий, проконсультировать в данном вопросе.

Сайт корпоративный. Продвигался путем внутренней оптимизации и ссылочной массы (Sape.ru). Ссылка на сайт при личном общении.

13 лет назад
simywka
Максим 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
4 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров