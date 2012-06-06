Нужна помощь в продвижении сайта

Есть сайт, проводилась его оптимизация своими силами. Получалось неплохо, были хорошие позиции, но после последних нововведений гугла позиции серьезно упали. Нужен человек, который сможет грамотно проанализировать ситуацию и составить для нас план дальнейших действий, проконсультировать в данном вопросе.

Сайт корпоративный. Продвигался путем внутренней оптимизации и ссылочной массы (Sape.ru). Ссылка на сайт при личном общении.