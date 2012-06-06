Внутренняя оптимизация сайта

  1. Биржа фриланса
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Закрыт4 заявки172 просмотра

Нужен контент-менеджер, хорошо знающий внутреннюю SEO-оптимизацию сайтов и умеющий сносно переписывать тексты.

Что требуется:

- Создать и оптимизировать релевантных запросам страницы сайта с помощью панели управления (доступ даю).

- Составить тематические анкоры для продвигаемых запросов.

- Создать тексты для продвигаемых страниц — рерайтинг на разные темы, «перепубликация» новостей.

13 лет назад
Lenaaa
Елена 
51 год
18 лет в сервисе
Была
8 лет назад
125 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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