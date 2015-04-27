Ошибка sitemap

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Завершен5 заявок148 просмотров

На сайте www.podolsk4x4.ru (cms drupal)

При помощи специального модуля генерируется sitemap

http://podolsk4x4.ru/sitemap.xml

Но вебмастер яндекса при указании данного адреса не находит файл.

Пишет "Файл Sitemap недоступен."

Нужно понять в чем проблема, что не так.

И отдать яндексу правильный sitemap.

Drupal
13 лет назад
kiberus
36 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Esemyanov
Егор 
32 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$5
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Esemyanov
Егор 
32 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад

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