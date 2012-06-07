Раскрутка сайта

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Цель Яндекс - ТОП3

Гугл - ТОП 5

Обратите внимание!!!!!!!!

Предоплаты в 100% НЕ будет. Мне нужна максимальная гарантия и качество выполненной работы! Поэтому я предпочитаю работать по Сделки без риска. Или же готов только проплатить расходы, а заработную плату после работы. Если у вас имеются свои варианты взаимного сотрудничества, после которого, и я, и Вы останетесь довольны - готов выслушать.

Предпочтения:

Желательно что бы Вы владели графикой, знакомы были хорошо с wordpress и имелся опыт работы с плагинами. Т.к. дополнительно могу дать работу по обработки некоторых графических элементов сайта. Приветствуется креатив!