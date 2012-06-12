Надо сделать для сайта http://www.turboone.ru/ ТИЦ10 + топ 10 по России на поиске, по фразам: турбокомпрессоры Ремонт турбокомпрессоров Цены сроки? Также пишите в личку как именно ...
Требуется сделать релевантыми метатеги и текст
Есть сайт.
Подобраны ключевики и написаны уник тексты.
Требуется переделать title, keywords, description, H заголовки - соответственно текстам и ключевикам которые относятся к данной странице. Всего 4 страницы для корректировки.
Сайт asset-builder.net
Выбранный исполнитель
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