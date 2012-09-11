Продвинуть сайт в ТОП-3

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен8 заявок204 просмотра

Добрый день !

Необходимо продвинуть сайт в топ3 google.kz по запросам:

Разработка сайтов в Алматы

Разработка сайтов Алматы

Разработка сайтов

Создание сайтов в Алматы

Создание сайтов Алматы

Создание сайтов

Пжл сразу указывайте срок и стоимость.

Регистрации в каталогах и спам просьба не предлагать.

Только белые методы продвижения.

Сайт в приложении.

13 лет назад
awstudio
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Выбранный исполнитель

alekseye08
Алексей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$600
90 дней
Все в норме
Оплата производилась день в день! Рекомендую

Заявки фрилансеров

alekseye08
Алексей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад