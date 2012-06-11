Необходимо организовать и провести рекламную компанию для интернет-магазина в Adwords и Яндекс Директ. - организовать компанию - тексты объявлений - разместить с мотивированными затратами - проконсультировать по настройке Гугл Аналитики ...
Перенести SEO и-магазина после редизайна
Есть старый и новый магазин.
Магазин перетерпел изменение в движке, дизайне и структуре страниц.
Теперь надо сделать так, чтобы он не выпал из поисковиков.
Новый движок - UMI
Связь товаров с нового на старом магазине сохранилась.
Новый сайт переедет на домен старого.
Работа срочная.
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