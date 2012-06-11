Перенести SEO и-магазина после редизайна

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт8 заявок170 просмотров

Есть старый и новый магазин.

Магазин перетерпел изменение в движке, дизайне и структуре страниц.

Теперь надо сделать так, чтобы он не выпал из поисковиков.

Новый движок - UMI

Связь товаров с нового на старом магазине сохранилась.

Новый сайт переедет на домен старого.

Работа срочная.

13 лет назад
raizin
Игорь 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров