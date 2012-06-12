Нужен целевой трафик (не SEO)

Нужен целевой трафик на страницу подписки на бесплатный видеокурс.

Тематика: памм инвестирование.

Подписная база уже есть, больше 2000 человек, в основном за счет публикации рекламной статьи в тематических рассылках, но задача увеличить базу раз в 5 минимум.

Поэтому принимаются любые предложения как по комплексному продвижению (кроме SEO), так и с применением отдельных направлений:

- реклама в рассылках;

- социальные сети;

- статейный маркетинг;

- youtube;

- реклама на тематических сайтах

и др.