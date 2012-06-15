Аудит сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен14 заявок179 просмотров

Нужно сделать аудит сайта для внутренней оптимизации и СЕО-продвижения.

Адрес сайта в личку.

13 лет назад
zhurik
49 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

de-seo
Денис 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$10
2 дня
Был приятно удивлен подходом к выполнению задачи и скоростью работы. Кроме основного задания Денис дал мне несколько весьма полезных и толковых советов и консультаций относительно сайта. Спасибо. Приятно было работать.
Приятно работать

Заявки фрилансеров

de-seo
Денис 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад