Необходимо организовать и провести рекламную компанию для интернет-магазина в Adwords и Яндекс Директ. - организовать компанию - тексты объявлений - разместить с мотивированными затратами - проконсультировать по настройке Гугл Аналитики ...
Аудит сайта
Нужно сделать аудит сайта для внутренней оптимизации и СЕО-продвижения.
Адрес сайта в личку.
Выбранный исполнитель
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