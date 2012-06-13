Доброго времени суток!...

Дело в том, что не могу продвинуть свой сайт и не знаю с чего мне начать. Хотелось бы поднять посещения хотя бы до 1000 хостов в сутки. Раньше было около 350 посетителей. Сейчас же эта цифра еле дотягивает до 100. Что случилось не знаю. Поэтому и прошу вашей помощи. Бюджет небольшой около 800-900р помогите пожалуйста советом или делом как говориться .

Адрес сайта: http://mmagaz.ru/

Бюджет: 800-900р

Цель: поднять посещаемость в ПС.

Если цена вас устраивает, прошу посмотреть сайт.

Как можно связаться:только по емейл(интернет последнее время тормозит ведутся технические работы)