Ссылки в тематических статьях (домен, хостинг)

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт1 заявка129 просмотров

Необходимы площадки для размещения вечных контекстных ссылок.

Это не праздный интерес. Необходимо 100-200 площадок.

Регион площадок: Украина (предпочтительно), Россия.

Тематика площадок: hardware, IT , доменные зоны, хостинги, регистрация торговых марок.

Нетематические площадки не интересуют.

От вас жду заявку в виде:

1. Регион

2. Стоимость: за ссылку в статье написанной вами(от 1200 символов)/за ссылку в статье предоставленной нами

3. ТИЦ, PR

4. Возраст площадки

Адрес сайта-площадки буду запрашивать после (чтобы не светить).

Жду ваших заявок.

13 лет назад
aka_Verner
Дарина 
45 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров