Реклама ВКонтакте

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Закрыт2 заявки108 просмотров

Куплю публикацию постов в группах от 50.000 участников.

Как будет выглядеть пост прикрепил в файле.

Предлагайте ваши варианты и цены. Писать можно в личку или в комментах к заданию.

Ни аськами, ни чем-то еще не пользуюсь.

Оплата мгновенная по вебмани.

13 лет назад
zakazwebsait
Алексей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров