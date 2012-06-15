Реклама ВКонтакте

Куплю публикацию постов в группах от 50.000 участников.

Как будет выглядеть пост прикрепил в файле.

Предлагайте ваши варианты и цены. Писать можно в личку или в комментах к заданию.

Ни аськами, ни чем-то еще не пользуюсь.

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