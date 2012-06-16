Всем привет!Мне надо продвинуть киносайт http://kinoberloga.ru/ но для начало надо сделать внутринию оптимизацию.Мне нужна посищаемость 10к через 3-4 месяца.Все стать уникальные!Скажите стоимость данного продвижения!
Необходимо пригласить живых людей в группы
необходимо продвинуть и пригласить в группу http://vk.com/club26496797 людей для изучения испанского языка и в группу http://vk.com/club10743863 по изучению турецкого языка. реальных для сайта tvoyturetskiy.ru tvoyispanskiy.ru. Жду предложений и сроков исполнения работы.
Заявки фрилансеров
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