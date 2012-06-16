Необходимо пригласить живых людей в группы

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт3 заявки112 просмотров

необходимо продвинуть и пригласить в группу http://vk.com/club26496797 людей для изучения испанского языка и в группу http://vk.com/club10743863 по изучению турецкого языка. реальных для сайта tvoyturetskiy.ru tvoyispanskiy.ru. Жду предложений и сроков исполнения работы.

13 лет назад
gelani
Глеб 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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