Продвижение сайта по выбранным ключевым фразам

Поднять позиции сайта в ОДНОМ выбранном регионе в ТОП 3 по 10 ключевым фразам. Прилагаю скрин текущих позиций. Интересуют методы продвижения через соц сети.

При выборе исполнителя буду ориентироваться на конкретные предложения по продвижению, а не на общие фразы.

Пожалуйста при участии в заявке указывайте вашу цену и реальный срок.

С выбранным исполнителем обязательно заключается договор, который регистрируется в arbitrage.webmoney.ru

P.S. Наличие скайпа для общения голосом — обязательное условие участия в заявке. Если у вас нет звуковой карты, микрофона или еще чего-нибудь, не трудитесь предлагать свою кандидатуру.