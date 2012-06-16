необходимо продвинуть и пригласить в группу http://vk.com/club26496797 людей для изучения испанского языка и в группу http://vk.com/club10743863 по изучению турецкого языка. реальных для сайта tvoyturetskiy.ru tvoyispanskiy.ru. Жду предложений и сроков исполнения работы.
Продвижение сайта по выбранным ключевым фразам
Поднять позиции сайта в ОДНОМ выбранном регионе в ТОП 3 по 10 ключевым фразам. Прилагаю скрин текущих позиций. Интересуют методы продвижения через соц сети.
При выборе исполнителя буду ориентироваться на конкретные предложения по продвижению, а не на общие фразы.
Пожалуйста при участии в заявке указывайте вашу цену и реальный срок.
С выбранным исполнителем обязательно заключается договор, который регистрируется в arbitrage.webmoney.ru
P.S. Наличие скайпа для общения голосом — обязательное условие участия в заявке. Если у вас нет звуковой карты, микрофона или еще чего-нибудь, не трудитесь предлагать свою кандидатуру.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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