Продвижение сайта по выбранным ключевым фразам

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт7 заявок159 просмотров

Поднять позиции сайта в ОДНОМ выбранном регионе в ТОП 3 по 10 ключевым фразам. Прилагаю скрин текущих позиций. Интересуют методы продвижения через соц сети.

При выборе исполнителя буду ориентироваться на конкретные предложения по продвижению, а не на общие фразы.

Пожалуйста при участии в заявке указывайте вашу цену и реальный срок.

С выбранным исполнителем обязательно заключается договор, который регистрируется в arbitrage.webmoney.ru

P.S. Наличие скайпа для общения голосом — обязательное условие участия в заявке. Если у вас нет звуковой карты, микрофона или еще чего-нибудь, не трудитесь предлагать свою кандидатуру.

13 лет назад
a1z
Юма 
46 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Zidiz
Ольга 
41 год
18 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
13 лет назад
$500
90 дней

Заявки фрилансеров

Zidiz
Ольга 
41 год
18 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
13 лет назад

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