Составить список конкурентов интернет-магазина

Нужно составить список конкурентов магазина для анализа. Тематика сайта пневматическое оружие для спортивной стрельбы, и прочие сопутствующие товары (расходники для пневматики, ножи, фонарики).

В результате мне нужна таблица в формате excel с полями:

Сайт Город Страна

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