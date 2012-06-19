Составить список конкурентов интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен8 заявок181 просмотр

Нужно составить список конкурентов магазина для анализа. Тематика сайта пневматическое оружие для спортивной стрельбы, и прочие сопутствующие товары (расходники для пневматики, ножи, фонарики).

В результате мне нужна таблица в формате excel с полями:

Сайт Город Страна

Пишите есть ли у вас опыт в такой работе, сколько вам потребуется времени, и свою цену за работу. Если у вас есть вопросы пишите в личные сообщения. В скайп писать не нужно!!!

13 лет назад
fil-den_92
Денис 
32 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

JuneMot
34 года
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
2 отзыва
13 лет назад
$6
2 дня
Евгения справилась с порученной работой в краткие сроки. Спасибо за работу, обращусь еще.
Приятно работать с таким заказчиком. Оплата фактически моментальная, что очень радует)

Заявки фрилансеров

JuneMot
34 года
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
2 отзыва
13 лет назад

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