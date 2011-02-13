adem

Юрий adem

 
48 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Модуль импорта для ocStore Version 1.5.4.1

    Необходимо написать модуль или скрипт для выгрузки товаров и фотографий к товарам для магазина на базе ocStore Version 1.5.4.1. Товары должны размещаться и удаляться в автоматическом режиме через YML-ссылку с другого сайта. ...

    ocStore
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нужен недорогой магазин под ключ

    $250

    Нужен простой интернет-магазин, возможно на бесплатном движке. Спокойный дизайн, без наворотов. Корзина, витрина, страницы каталога, страница товара, отправка уведомлений о заказе. Обязательное условие - импорт товаров через YML ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Ведение групп, блога, рассылка новостей

    Для длительного сотрудничества приглашается человек, желающий и умеющий вести группы в социальных сетях, поддерживать блог и осуществлять новостную рассылку подписчикам. Тематика проекта - интернет магазин кожгалантереи. Работа удаленная, без фиксированного графика. Тратите ...

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработка для webasyst

    Произвести доработку для магазина на базе webasyst. Добавить к функционалу базового движка возможность изменения цены товара в зависимости от выбранной категории. Для примера: Задаем в дополнительных характеристиках "Цвет" (это ...

    Webasyst
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Для программистов (PHP+MYSQL)

    Есть магазин на базе Bornet. Необходимо сделать дополнительный блок на сайте магазина, где будет реализовано деление товаров на мужские и женские. В теории это выглядит следующим образом: В прайсе добавляется ...

    MySQLPHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • SMO продвижение интернет-магазина

    Требуется продвижение интернет-магазина кожгалантереи в соц. сетях и блогах (создание сообществ, ведение и т. д.). Никаких рассылок, черных методов. Продвижение только для людей и тематический трафик. Кросспостинг в виде автоматического копирования материалов не приемлем. Список ...

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Баннер 600х90

    Придумать и нарисовать баннер 600 на 90. Баннер .gif . Немного ненавязчивой анимации.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Статический баннер 150х100

    Придумать дизайн и нарисовать. Баннер статический 150 на 100. Качественное портфолио исполнителя - обязательное условие.

    Баннеры2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Баннер 600х90

    Нужен гиф баннер. Тематика: предНовогодняя распродажа. Креатив приветствуется и одобряется. Должен читаться, привлекать внимание, но не раздражать своей навязчивостью. По срокам не затягиваем. Размеры баннера варьируются.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нужен скрипт для VaM Shop

    Требуется доработать, написать (возможно у вас есть готовый) скрипт для импорта прайса в формате YML для магазина на основе VaM Shop. В идеальном варианте необходимо, что бы он автоматически обновлялся самостоятельно ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

Отзывы фрилансеров

rush-team
Геннадий 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 отзывов
$250
8 баллов
11 лет назад
Нужен недорогой магазин под ключ
Отличный заказчик, рекомендую.
Оперативно и качественно была создана персональная страница адвоката. Стильный дизайн, грамотное исполнение.
Ответный отзыв
pro100game
Дмитрий 
42 года
19 лет в сервисе
Был
час назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Статический баннер 150х100
Был рад сотрудничеству!
Спасибо за терпение, доброжелательность и проф. подход к поставленной задаче. Знает свое дело. Рекомендую.
Ответный отзыв
SmotrimBiz
Александр 
34 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Баннер Приватно "GA"
Было приятно работать спасибо! Рекомендую
Красиво, оперативно, качественно и по адекватной цене.
Ответный отзыв
SmotrimBiz
Александр 
34 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Баннер Приватно "GA"
Было приятно работать спасибо! Рекомендую
Только лучшие рекомендации! Качественно, стильно, с учетом всех пожеланий заказчика. Дизайнерская мысль выше всяких похвал. Терпимо и с пониманием относится к замечаниям и исправлениям. Наилучшие рекомендации! Обращайтесь-не пожалеете.
Ответный отзыв
SmotrimBiz
Александр 
34 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
$1
10 баллов
11 лет назад
Нужен логотип в шапку сайта
Было приятно работать спасибо! Рекомендую
Только наилучшие рекомендации! Оперативно, качественно! Автор полон креативных идей и не ломит цен. Очень рекомендую как хорошего специалиста.
Ответный отзыв
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