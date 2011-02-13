Для сайта zaloguspeha.ru необходимо написать остров по параметрам заказчика. Описание http://help.yandex.ru/webmaster/?id=1127879#format
- $50Веб-программирование1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Необходимо написать модуль или скрипт для выгрузки товаров и фотографий к товарам для магазина на базе ocStore Version 1.5.4.1. Товары должны размещаться и удаляться в автоматическом режиме через YML-ссылку с другого сайта. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $250
Нужен простой интернет-магазин, возможно на бесплатном движке. Спокойный дизайн, без наворотов. Корзина, витрина, страницы каталога, страница товара, отправка уведомлений о заказе. Обязательное условие - импорт товаров через YML ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен13 лет назад
Для длительного сотрудничества приглашается человек, желающий и умеющий вести группы в социальных сетях, поддерживать блог и осуществлять новостную рассылку подписчикам. Тематика проекта - интернет магазин кожгалантереи. Работа удаленная, без фиксированного графика. Тратите ...Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт13 лет назад
Произвести доработку для магазина на базе webasyst. Добавить к функционалу базового движка возможность изменения цены товара в зависимости от выбранной категории. Для примера: Задаем в дополнительных характеристиках "Цвет" (это ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Есть магазин на базе Bornet. Необходимо сделать дополнительный блок на сайте магазина, где будет реализовано деление товаров на мужские и женские. В теории это выглядит следующим образом: В прайсе добавляется ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется продвижение интернет-магазина кожгалантереи в соц. сетях и блогах (создание сообществ, ведение и т. д.). Никаких рассылок, черных методов. Продвижение только для людей и тематический трафик. Кросспостинг в виде автоматического копирования материалов не приемлем. Список ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Придумать и нарисовать баннер 600 на 90. Баннер .gif . Немного ненавязчивой анимации.Завершен14 лет назад
Придумать дизайн и нарисовать. Баннер статический 150 на 100. Качественное портфолио исполнителя - обязательное условие.Баннеры2 исполнителяЗавершен14 лет назад
Нужен гиф баннер. Тематика: предНовогодняя распродажа. Креатив приветствуется и одобряется. Должен читаться, привлекать внимание, но не раздражать своей навязчивостью. По срокам не затягиваем. Размеры баннера варьируются.Завершен14 лет назад
- $100
Серия баннеров для акции-распродажи. ТЗ скину в личку.Завершен16 лет назад
Необходимо создать гиф-баннер 468 на 60.Завершен16 лет назад
Нужен логотип в шапку сайта. Размер 400 на 150. Бюджет до 400 WMRЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен16 лет назад
Требуется доработать, написать (возможно у вас есть готовый) скрипт для импорта прайса в формате YML для магазина на основе VaM Shop. В идеальном варианте необходимо, что бы он автоматически обновлялся самостоятельно ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад