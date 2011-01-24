Баннер 600х90

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Завершен23 заявки358 просмотров

Придумать и нарисовать баннер 600 на 90. Баннер .gif . Немного ненавязчивой анимации.

14 лет назад
adem
Юрий 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

apelab
55 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$13
1 день
Очень ответственный исполнитель. Бьется до последнего. Куча предварительных вариантов до получения удовлетворяющего заказчика результата. Все для клиента. Спасибо. Будут еще заказы.
Плодотворное сотрудничество. Четки и понятные требования. Постоянная связь. РЕКОМЕНДУЮ ЮРИЯ, как ответственного заказчика.

Заявки фрилансеров

apelab
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17 лет в сервисе
Был
год назад
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