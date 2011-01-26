Необходим баннер 728x90 Flash

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен20 заявок298 просмотров

Необходим креативный баннер 728x90 Flash

Подробности при утверждении кандидата.

14 лет назад
Auto-Anton
Антон 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Iron
38 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$40
2 дня
Замечательный исполнитель. Выполнил заказ в отведенный срок. Получилось даже лучше чем хотелось. Всем советую.
Прекрасный заказчик! Очень понравилось работать. Моментальная оплата. Всем рекомендую! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество

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Iron
38 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад

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