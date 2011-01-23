9 баннеров на строительную продукцию 170х105

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Закрыт25 заявок317 просмотров

Здравствуйте.

Нужны 9 банеров на тему:

1. Сантехника

2. Электрика

3. Краски Тиккурила

4. Напольные покрытия (ламинат, линолиум)

5. Клей для плитки

6. Краски

7. ГКЛ, ГВЛ и комплектующие к ним

8. электроинструмент

9. Кирпич и пеноблоки

10. Фанера, ДСП, ДВП

6-й номер готов и в качестве примера в приложении.

Требования:

- соблюдение размеров.

- закругленные края (на белый фон)

- реалистичные фотографии - не рисунки, не 3д

- отсутствие лиц на фотографиях

- Соответствующая надпись на банере

Сроки - к воскресенью - 23.01.11

Рассматриваются исполнители с портфолио и указанной ценой.

14 лет назад
tentvelve
42 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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