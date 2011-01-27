Нужна серия тематических баннеров в количестве 10, интересует цена за 1
Требуется создать флеш баннер
Из иконок сделать резиновый flash-банер. Они слетаются справа налево по одной, когда все собраны они разворачиваются все вместе и на обратной стороне логотип. Все материалы дам.
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