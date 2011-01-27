Требуется создать флеш баннер

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Завершен19 заявок283 просмотра

Из иконок сделать резиновый flash-банер. Они слетаются справа налево по одной, когда все собраны они разворачиваются все вместе и на обратной стороне логотип. Все материалы дам.

14 лет назад
Diverse
42 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

acidhouse
38 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Андрей в сервисе недавно, но судя по качеству работы и скорости исполнения опыт у него есть. Были учтены все мои пожелания, работой остался доволен.
От работы с заказчиком доволен на 100%. Понятное задание, грамотные комментарии, молниеносная оплата. Спасибо за сотрудничество

Заявки фрилансеров

acidhouse
38 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад

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