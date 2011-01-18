Сделать очень простые gifы

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Завершен6 заявок173 просмотра

Требуется сделать 2 gif баннера (на подобие прикрепленного к заданию).

Изменения:

- текст;

- размеры;

- к одному из баннеров надо будет подобрать иконку/картинку слева;

Сделать нужно срочно.

14 лет назад
ivcab
65 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Haruka25
Людмила 
42 года
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
$8
1 день
Очень оперативно, качественно и красиво. Только положительные эмоции от сотрудничества.
Отличный заказчик, четкая постановка ТЗ и моментальная оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Haruka25
Людмила 
42 года
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад

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