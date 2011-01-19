Нарисовать качественный flash баннер 180 x 500

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Завершен21 заявка300 просмотров

Нарисовать качественный баннер, кое какой материал есть (изображения, логотип компании, текст)

Выбираю только по портфолио, интересует только качественная, профессиональная работа.

14 лет назад
Paulbreaks
Павел 
42 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

mony
36 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$20
1 день
Спасибо большое! Андрей отлично справился с заданием, учел все пожелания и выполнил работу раньше срока! Рекомендую к сотрудничеству!
Отличный заказчик! Быстрая оплата. Рекомендую работать с Павлом.

Заявки фрилансеров

mony
36 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад

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