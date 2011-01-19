Нужно придумать сценарий (несколько сценариев) и сделать 7 качественных флеш-баннера для рекламы интернет-радио. Подробности после выбора исполнителя.
Нарисовать качественный flash баннер 180 x 500
Нарисовать качественный баннер, кое какой материал есть (изображения, логотип компании, текст)
Выбираю только по портфолио, интересует только качественная, профессиональная работа.
Выбранный исполнитель
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