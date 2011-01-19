Баннер 728х90 для бухгалтерских услуг (анимация)

$50
  1. Биржа фриланса
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Завершен23 заявки326 просмотров

Баннер для сайта Бухгалтерских услуг, концепция дизайна _avangard-39.ru

Технические требования к баннерам

Объем файлов не должен превышать 70кб.

Поддерживаемые форматы: GIF, JPEG, SWF.

Каждый баннер должен иметь сопроводительный текст длиной не более 150 символов (выдается в поле alt на странице показа).

Не принимаются баннеры с мигающими крупными элементами или фоном, с резкими перемещениями элементов, существенно отвлекающими пользователя от работы со страницей сайта.

Только для Flash-баннеров

при нажатии (клике) на рекламные материалы в формате Flash рекламируемый сайт должен открываться в том же окне браузера;

не допускается Flash с аудио-сопровождением

Фон (подложка) изготавливаемого баннера должен быть сделан в виде прямоугольника желаемого цвета. В случае если цвет фона указать просто в свойствах flash-документа он будет отображаться как прозрачный !!!!

Требования к текстам

В текстах рекламных сообщений запрещается использование заглавных букв, помимо случаев, предусмотренных нормами русского языка. В русском языке заглавные буквы принято использовать в начале предложений, в названиях и именах собственных, а также в аббревиатурах, состоящих из заглавных букв.

14 лет назад
studio-sm
Алексей 
41 год
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Webasic
Денис 
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$50
2 дня
Высший пилотаж! Денис выполнил сложный проект за короткий срок, однозначно буду обращаться ещё не раз.
Отличное сотрудничество. Понятное тз, моментальная оплата. Рекомендую как хорошего заказчика!

Заявки фрилансеров

Webasic
Денис 
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад