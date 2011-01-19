Создание двух флеш баннеров.
Баннер 728х90 для бухгалтерских услуг (анимация)
Баннер для сайта Бухгалтерских услуг, концепция дизайна _avangard-39.ru
Технические требования к баннерам
Объем файлов не должен превышать 70кб.
Поддерживаемые форматы: GIF, JPEG, SWF.
Каждый баннер должен иметь сопроводительный текст длиной не более 150 символов (выдается в поле alt на странице показа).
Не принимаются баннеры с мигающими крупными элементами или фоном, с резкими перемещениями элементов, существенно отвлекающими пользователя от работы со страницей сайта.
Только для Flash-баннеров
при нажатии (клике) на рекламные материалы в формате Flash рекламируемый сайт должен открываться в том же окне браузера;
не допускается Flash с аудио-сопровождением
Фон (подложка) изготавливаемого баннера должен быть сделан в виде прямоугольника желаемого цвета. В случае если цвет фона указать просто в свойствах flash-документа он будет отображаться как прозрачный !!!!
Требования к текстам
В текстах рекламных сообщений запрещается использование заглавных букв, помимо случаев, предусмотренных нормами русского языка. В русском языке заглавные буквы принято использовать в начале предложений, в названиях и именах собственных, а также в аббревиатурах, состоящих из заглавных букв.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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