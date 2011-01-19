Баннер 728х90 для бухгалтерских услуг (анимация)

Баннер для сайта Бухгалтерских услуг, концепция дизайна _avangard-39.ru

Технические требования к баннерам

Объем файлов не должен превышать 70кб.

Поддерживаемые форматы: GIF, JPEG, SWF.

Каждый баннер должен иметь сопроводительный текст длиной не более 150 символов (выдается в поле alt на странице показа).

Не принимаются баннеры с мигающими крупными элементами или фоном, с резкими перемещениями элементов, существенно отвлекающими пользователя от работы со страницей сайта.

Только для Flash-баннеров

при нажатии (клике) на рекламные материалы в формате Flash рекламируемый сайт должен открываться в том же окне браузера;

не допускается Flash с аудио-сопровождением

Фон (подложка) изготавливаемого баннера должен быть сделан в виде прямоугольника желаемого цвета. В случае если цвет фона указать просто в свойствах flash-документа он будет отображаться как прозрачный !!!!

Требования к текстам

В текстах рекламных сообщений запрещается использование заглавных букв, помимо случаев, предусмотренных нормами русского языка. В русском языке заглавные буквы принято использовать в начале предложений, в названиях и именах собственных, а также в аббревиатурах, состоящих из заглавных букв.