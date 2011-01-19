Приватный проект для Горган Александр (Oraculum)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен5 заявок519 просмотров

Необходимо выполнить статичные баннеры для сайта.

14 лет назад
snezhinka123
Анна 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Oraculum
43 года
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
14 лет назад
$20
1 день
И снова мы с Александром отработали слаженно и на 5 с +. Баннеры и виджеты получились яркими, сочными и привлекательными. Очень довольна, рекомендую!
Всё отлично! С удовольствием продолжу сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Oraculum
43 года
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
14 лет назад

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