Создать пару баннеров

Нужно создать 2-3 баннера 468х60 в существующем стиле сайта. Нужно сделать до 16.00 по московскому времени.

- Сайт для взрослых

- Анимация

- GIF

Хороший CTR равен постоянным заказам. Хороший дизайн равен мелким, но постоянным заказам по доработке дизайна сайта.

Прошу, не пишите в личные сообщения, я могу все оценить и в вашем предложении.