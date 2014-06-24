Необходимо разработать баннер для мужского интернет магазина нижнего белья - в формате флеш и гиф - заглушка. 200*300 - до 40 - 60 кб. - флеш 200*300 - до 40 кб. ...
Создать gif баннеры хостинг компании
Задача: Создать gif баннеры хостинг компании. Размер: 120x60 и 468x60
Будет предоставлен текст. Далее ваша муза.
Выбор исполнителя по портфолио. Цена не вопрос. Оплата - WMZ.
Заранее выражаю огромную благодарность всем, кто ответит на данный проект.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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