Интерактивный Flash-баннер

Необходимо создать интерактивный флеш-баннер продукции сайта http://MyHobby.kiev.ua

Размер 750*90, до 75 килобайт.

Примерный сценарий:

В ряд по одной на 2/3 баннера показываются модели автомобилей:

Honda CR-V 2010, Nissan X-Trail 2008, Volkswagen Tiguan 2009, Toyota Highlander 2009, Toyota Land Cruiser 2005, Toyota Prado 2005, Toyota Rav4 2009.

При показе очередной машины справа на 1/3 ширины баннера выводится ее название.

После показа моделей справа на баннере последовательно мигает текст

1. "Хочешь такой автомобиль?"

2. Текст сменяется на "Масштабная модель 1:18"

3. Далее "Высочайшая детализация"

4. Далее "От 912 грн. Доставка бесплатная"

5. Далее "Выбирай!"

При наведении мыши на какой-то автомобиль он выезжает из ряда. В месте размещения текста выводится его название. Если курсор отвести от машины, она возвращается в ряд, а текст повторяется с 1 по 5 шаг (или лучше со 2 по 5?)

При клике на автомобиле открывается сайт http://myhobby.kiev.ua/index.php?manufacturers_id=69&ref=ban_paudi

Где-то на баннере желательно выводить текст и ссылку на MyHobby.kiev.ua

Если размер файла баннера будет больше требуемого, то можно сократить число моделей.

Оплата с помощью WebMoney.