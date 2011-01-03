Необходимо разработать баннер для мужского интернет магазина нижнего белья - в формате флеш и гиф - заглушка. 200*300 - до 40 - 60 кб. - флеш 200*300 - до 40 кб. ...
Переделать Flash баннер
Переделать Flash баннер из фиксированного в тянущийся по ширине на 100%, используя AS3.
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