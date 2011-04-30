Несколько баннеров

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен22 заявки382 просмотра

Нужно сделать несколько вариантов баннеров двух форматов 88х31 и 468х60

Портфолио обязательно.

Предпочтение отдается наименьшей предложенной цене.

заявки скрыты от других пользователей

Предоплаты не будет в любом случае

14 лет назад
Delpher
38 лет
19 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Выбранный исполнитель

vz-studio
Виталий 
41 год
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
132 отзыва
14 лет назад
$40
2 дня
Все отлично. Работа выполнена быстро и качественно. Цена отличная. Продолжаем сотрудничество.
Очень доволен сотрудничеством. Все оперативно, четко, вежливо и конкретно. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

vz-studio
Виталий 
41 год
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
132 отзыва
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • 6 баннеров для сайта

    $100

    Необходимо сделать 6 банеров для главной страницы сайта http://mobi-c.ru Параметры 1 Размер на сайте 149*92. Но нужны исходники что бы мы могли потом изменить размер. Главное что бы пропорции сторон остались. 2 ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нужен flash-баннер 468х60

    Техническое задание для формата 468х60: 1) синий фон, медленно падает снег, слева расположен логотип компании, на нем небольшие сугробы от снега 2) справа на полянке скачут "подарки" из прикрепленного файла, с ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Разработка flash и gif баннера

    Необходимо разработать flash, а также, gif баннер размером 240x400. Тематика разработки: продвижение, рекламная сеть. Графика для баннера имеется, но необходима доработка. В исполнителе приветствуется проявление инициативы, креативность идей, ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Создать пару баннеров

    $50

    Нужно создать 2-3 баннера 468х60 в существующем стиле сайта. Нужно сделать до 16.00 по московскому времени. - Сайт для взрослых - Анимация - GIF Хороший CTR равен постоянным ...

    Баннеры23 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сделать кнопку

    Нужно сделать простенькую кнопку. Знаете есть такие кнопки 88х31 Мне нужна чтоб по высоте была 31 по ширине 15 и надпись - мы тут ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Интерактивный Flash-баннер

    $50

    Необходимо создать интерактивный флеш-баннер продукции сайта http://MyHobby.kiev.ua Размер 750*90, до 75 килобайт. Примерный сценарий: В ряд по одной на 2/3 баннера показываются модели автомобилей: Honda CR-V 2010, ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нужно изготовить баннер GIF или анимэ

    $50

    Нужны 2 баннера для сайта - вертикальный и горизонтальный, требования: 1. По возможности не тяжёлые 2. GIF - картинка или анимэ, если гиф - примерно 3-4 слоя не больше, если анимэ - предлагайте.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Gif баннеры

    Разработать серию gif баннеров определенной тематики, от 100х100 до 468х120

    Баннеры34 заявки
    Закрыт
    14 лет назад