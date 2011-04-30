Необходимо сделать 6 банеров для главной страницы сайта http://mobi-c.ru Параметры 1 Размер на сайте 149*92. Но нужны исходники что бы мы могли потом изменить размер. Главное что бы пропорции сторон остались. 2 ...
Несколько баннеров
Нужно сделать несколько вариантов баннеров двух форматов 88х31 и 468х60
Портфолио обязательно.
Предпочтение отдается наименьшей предложенной цене.
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Предоплаты не будет в любом случае
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